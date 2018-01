Paris - Emmanuel Macron stimmt seine französischen Landsleute zum Jahreswechsel auf weitere Reformen ein, richtet sich in seiner Neujahrsansprache aber auch an alle anderen Europäer. Ziel müsse es sein, auf dem Kontinent einen neuen Ehrgeiz zu entwickeln.

Frankreichs Präsident rief alle Europäer auf, ihn bei seinen Plänen zur Reform der Europäischen Union (EU) zu unterstützten. "Meine lieben europäischen Mitbürger, (…) ich werde Sie in diesem Jahr brauchen", sagte er am Sonntagabend. "Wir müssen den europäischen Ehrgeiz wiederfinden."

Macron hatte kurz nach der Bundestagswahl in Deutschland weitreichende und in Deutschland teils umstrittene Vorschläge zur Reform der EU vorgelegt. Unter anderem setzt er sich für einen eigenen Haushalt der Eurozone und einen europäischen Finanzminister ein. Allerdings wartet Macron seitdem auf die Bildung einer neuen Regierung in Deutschland, ohne die kein Vorankommen möglich ist.

Für Frankreich versprach Macron ein anhaltend hohes Reformtempo. Der Umbau des Landes werde 2018 "mit der gleichen Kraft, dem gleichen Rhythmus, ...

