Die USA haben die Steuern für Unternehmen massiv gesenkt, daher sieht die CSU auch in Deutschland Handlungsbedarf. In den Gesprächen über eine Regierungsbildung mit der SPD will sie auf niedrigere Sätze dringen.

Die CSU wird in den Gesprächen zu einer Regierungsbildung auf eine Senkung der Unternehmenssteuern dringen. "Wenn Deutschland nicht handelt, wird es in naher Zukunft einen der höchsten Unternehmenssteuersätze im internationalen Vergleich haben", heißt es im Entwurf für die CSU-Landesgruppentagung im Kloster Seeon, das der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Dabei wird auf die Pläne für Steuersenkungen in Frankreich, Großbritannien aber auch den USA verwiesen: "Unsere Antwort auf die US-Steuerreform muss ein Dreiklang aus Planungssicherheit, Steuersenkungen und Verbesserung der Abschreibungsbedingungen ...

