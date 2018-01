Zwischen Jerusalem und Riad gibt es offiziell keine diplomatischen Beziehungen. Aber der gemeinsame Feind in Teheran sorgt für eine Geheimallianz, die immer wichtiger wird.

Im Mittleren Osten finden zwei ungleiche Partner zueinander: Israel und Saudi-Arabien. Sie haben zwar keine diplomatischen Beziehungen. Aber die beiden US-Verbündeten eint die Sorge über die zunehmende Macht des Iran, den sowohl Jerusalem als auch Riad als Erzfeind betrachten. Beide eint das Interesse, die regionalen Ambitionen des Iran abzuwehren. Die heimliche israelisch-saudische Zusammenarbeit könnte deswegen im kommenden Jahr intensiver werden, meinen Beobachter in Tel Aviv und in Riad.

Vorerst hält sich Riad mit einer offiziellen Normalisierung der Beziehungen zu Israel zwar zurück. Wegen des israelisch-palästinensischen Konflikts käme ein Austausch von Botschaftern im ganzen arabischen Raum schlecht an. Zuletzt wurden israelischen Schachspielern Visa für die Teilnahme an der Schnellschach- und Blitzweltmeisterschaft, die bis zum 30. Dezember in Riad stattfindet, verweigert.

Im militärischen Bereich funktioniert die Kooperation der beiden Staaten besser. Die Saudis, sagt ein europäischer Waffenverkäufer in Riad, prüfen derzeit zum Beispiel den Kauf israelischer Rüstungsgüter. Um Raketenangriffe aus dem Jemen abzufangen, gilt ihr Interesse dem israelischen Abwehrsystem "Iron Dome", das sich in Israel bewährt hat, um Attacken aus dem Gazastreifen abzuwehren. Saudi-Arabien zeige sich zudem an israelischen APS-Systemen ...

