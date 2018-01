BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 29-Dec-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 29/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 6100934.332 243.9885756 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 29/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 5788364.314 14.36707277 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 29/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 19758225.56 217.4291923 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 29/12/2017 IE00B8JF9153 836419 EUR 6226658.43 7.4444249 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 29/12/2017 IE00B878KX55 30375 EUR 8263978.84 272.065147 Daily ETP



Boost ShortDAX 29/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 7039306.68 6.3729567 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/12/2017 IE00B7Y34M31 186138 USD 111683491.5 600.003715 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 29/12/2017 IE00B8K7KM88 4068472 USD 26537649.34 6.5227558 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 11066481.75 1009.991946 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 29/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22302600.54 3.1558362 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/12/2017 IE00B7ZQC614 135525727 USD 145196978.4 1.071361 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 29/12/2017 IE00B7SX5Y86 790793 USD 34230807.81 43.2866854 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 29/12/2017 IE00B8HGT870 750787 USD 18299287.57 24.3734742 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 29/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4240324.347 102.2380795 Daily ETP



Boost Copper 3x 29/12/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2542243.292 28.7216939 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 29/12/2017 IE00B8KD3F05 39997 USD 1938087.505 48.4558218 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/12/2017 IE00B8VC8061 375629873 USD 78432268.74 0.208802 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/12/2017 IE00B76BRD76 74782 USD 2752992.25 36.8135681 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 29/12/2017 IE00B7XD2195 6531197 USD 23403777.03 3.5833825 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 29/12/2017 IE00B8JG1787 8715 USD 825841.9878 94.7609854 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2113606.012 37.62203653 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 29/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2376623.629 63.60220593 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 29/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 448138.2043 170.5893431 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 29/12/2017 IE00BBGBF313 502695 GBP 25765957.14 51.25564634 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 29/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2020707.707 232.6396163 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 29/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 247675179.3 4809.226783 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 29/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 171582832.8 21078.97208 Daily ETP



Boost Palladium 29/12/2017 IE00B94QLR02 12585 USD 567853.0531 45.1214186 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 29/12/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1206365.6 161.4731093 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 29/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 676236.3725 139.0574486 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 29/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 206770.1097 3.695557 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 29/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 352342.3982 67.7581535 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 29/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 630754.0761 85.3062045 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 29/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 513891.9299 86.2669011 Daily ETP



Boost Silver 2x 29/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 179169.4856 59.4260317 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 29/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 670708.3324 45.8196702 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/12/2017 IE00B873CW36 4187195 EUR 43021697.64 10.2745866 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 29/12/2017 IE00B8NB3063 385679 EUR 33254369.76 86.2229205 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1620435.02 126.7946025 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKS8QM96 303001 EUR 15473681.91 51.0680886 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 958754.4513 131.3362262 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 75366226.69 56.7406106 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 117703.5717 143.3661044 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7875204.855 49.09606279 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 261621.4828 104.6485931 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 29/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10585749.04 80.0670825 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/12/2017 IE00BLS09N40 536636 EUR 19492364.02 36.3232508 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 29/12/2017 IE00BLS09P63 136820 EUR 2376096.953 17.3665908 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3482525.585 95.8291072 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 5456867.243 45.3107749 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 29/12/2017 IE00BVFZGC04 140808 USD 2637640.801 18.73218 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 29/12/2017 IE00BVFZGF35 15577 USD 1358157.993 87.1899591 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/12/2017 IE00BVFZGG42 11385 USD 418697.2385 36.7762177 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 29/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 713994.0258 50.7819364 Short Daily ETP



Boost Brent 29/12/2017 IE00BVFZGD11 349613 USD 7646886.499 21.8724318 Oil ETC



Boost Gold 29/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2960037.292 26.6987525 ETC



Boost Natural Gas 29/12/2017 IE00BVFZGL94 13751 USD 290493.2096 21.1252425 ETC



Boost BTP 10Y 5x 29/12/2017 IE00BYNXNS22 195650 EUR 8944120.948 45.7149039 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 29/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3805847.948 49.6354524 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 29/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1554449.055 80.7338244 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 29/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 512504.8149 69.3042346 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 29/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1911252.371 97.1066137 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/12/2017 IE00BYTYHS72 107880 USD 5418510.854 50.2272048 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 29/12/2017 IE00BYTYHR65 319057 USD 4455336.834 13.964078 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/12/2017 IE00BYTYHN28 29028 USD 7543188.431 259.8590475 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 29/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 253433.3252 23.0393932 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 29/12/2017 IE00BYTYHQ58 40401420 USD 6045591.726 0.1496381 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 29/12/2017 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 11498767.08 148.4861451 ETP



Boost Bund 30Y 3x 29/12/2017 IE00BF4TW453 2940 EUR 315822.1491 107.4224997 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 29/12/2017 IE00BF4TW560 2580 EUR 25688479.63 9956.775052 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 29/12/2017 IE00BF4TW784 3500 EUR 352163.7679 100.6182194 Short Daily ETP



