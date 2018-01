Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat an die iranische Regierung appelliert, die Rechte der Demonstranten zu respektieren. "Ich bin sehr besorgt angesichts der jüngsten Entwicklungen in Iran und der Meldungen über weitere getötete Demonstranten und zahlreiche Verhaftungen", sagte Gabriel am Montag.

"Nach der Konfrontation der vergangenen Tage ist es umso wichtiger, allseits von gewaltsamen Handlungen Abstand zu nehmen." Bei den anhaltenden Protesten in mehreren Städten des Landes sind nach Angaben des iranischen Staatsfernsehen zwölf Menschen ums Leben gekommen.