Notaufnahmen in England klagen über die hohe Zahl von Besoffenen, die am Wochenende die Betten belegen. Einige Städte haben sich daher etwas einfallen lassen. Es ist nicht das einzige Problem der Gesundheitsbehörde NHS.

Pünktlich zu Silvester schlug der Chef des englischen Gesundheitssystems Alarm. Der National Health Service (NHS) sei nicht der National Hangover Service, warnte Simon Stevens. "Hangover" heißt übersetzt Kater. Stevens' Wortspiel zielte auf die Besoffenen ab, die jedes Wochenende - und besonders an Silvester - die Notaufnahmen in den Krankenhäusern vollkotzen.

Das Problem ist nicht neu. "Binge drinking" ist ein Volkssport in England, das Spektakel ist freitags und samstags in jeder Innenstadt zu besichtigen. Wer zu besoffen ist, um nach Hause zu kommen, landet traditionell in der Ausnüchterungszelle auf der Polizeiwache oder, bequemer, im Krankenhausbett. An einem gewöhnlichen Wochenende sind rund 15 Prozent der Patienten in der Notaufnahme Betrunkene, an Weihnachten und Silvester steigt die Zahl auf 70 Prozent. Das könne so nicht weitergehen, sagte Stevens. Rettungssanitäter und Krankenschwestern würden ...

