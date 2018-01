function check(frm){ chk=0; total=0; for (var i=1;i Seitdem es für Bankeinlagen und Anleihen fast keine Zinsen mehr gibt, spielen Dividenden eine wachsende Rolle in den Anlageentscheidungen vieler Sparer.Welche deutsche Aktiengesellschaft beginnt im Januar traditionell den Reigen der Hauptversammlungen, in denen die Aktionäre über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...