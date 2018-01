FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu den 2018 anstehenden Tarifverhandlungen:

"Dass alle Gewerkschaften noch mehr herausholen wollen als in der letzten Runde, versteht sich angesichts der Rahmenbedingungen von selbst. Dabei klingt Verdi-Chef Frank Bsirske erstaunlich einfallslos, wenn er sechs Prozent mehr plus eine soziale Komponente verlangt. Da ist die IG Metall anspruchsvoller: Sie will für die Metall- und Elektroindustrie nicht nur einen gleich hohen prozentualen Lohnzuschlag, sondern auch das Recht für jeden Arbeitnehmer, die Arbeitszeit für zwei Jahre von 35 auf 28 Stunden zu reduzieren. Wer Kinder erzieht, Angehörige pflegt oder in Schicht arbeitet, soll einen teilweisen Lohnausgleich bekommen, finanziert von allen Beschäftigten."/yyzz/DP/he

AXC0003 2018-01-02/05:35