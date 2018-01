Die 10 besten Apps für Studium und Beruf

Das Smartphone ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Während Standard-Apps den Alltag jedoch nur bedingt erleichtern, haben wir hier ein paar praktische Helferlein zusammengestellt.

Wunderlist

Unter dem Motto "Synchronisiere Dein Leben" erlaubt es Wunderlist, Aufgaben aus Studium, Beruf und Privatleben einfach zu verwalten. Egal ob es um die Urlaubsplanung geht, ob die Einkaufsliste mit dem Partner geteilt werden soll, oder mehrere Projekte im Studium oder bei der Arbeit organisiert werden müssen: Mit der App lassen sich alle Aufgaben nacheinander abhaken. Funktioniert auch webbasiert auf dem Desktop.

SimpleMind

Brainstorming leichtgemacht. Mit SimpleMind lassen sich sowohl unterwegs als auch bei einer Sitzung Mindmaps erstellen. Gedanken lassen sich so ideal sortieren und weiterentwickeln. Was an der Tafel funktioniert, geht auch online per App.

Dropbox

Mit Dropbox können Sie Content noch einfacher erstellen, für andere freigeben und gemeinsam bearbeiten. Ihre Fotos, Dokumente und Videos sind überall mit dabei. Zudem können Gruppen gemeinsam auf Dateien zurückgreifen und so den Datenaustausch deutlich erleichtern. Funktioniert per App genauso gut wie als Webapplikation.

