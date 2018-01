Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, hält es für möglich, dass die EU-Kommission den Bayer-Monsanto-Deal verbietet. "Natürlich bleibt die Kommission in ihrer Entscheidung frei. Sie prüft das Fusionsvorhaben nach den geltenden Regeln und Fristen", sagte Mundt. Daran ändere auch die verstrichene Zeit nichts. "Die Anmeldung des Vorhabens ist ja erst lange nach der öffentlichen Ankündigung erfolgt. Vorher konnte die Kommission noch gar nicht prüfen." (Rheinische Post)

PROVINZIAL - Vor vier Jahren scheiterte der Zusammenschluss von Provinzial Nordwest und Rheinland. Nun wagen die öffentlichen Versicherer einen neuen Vorstoß. Intern seien Versicherungsagenturen bereits über die Überlegungen informiert worden. "Die Eigentümer beider Häuser haben in der Vergangenheit stets betont, dass sie offen sind für Überlegungen und Ideen, die zu einer weiteren Hebung von Synergien führen", bestätigte Matthias Löb, Aufsichtsratsvorsitzender der Provinzial Nordwest, dem Handelsblatt. Das Sparkassen-Lager hofft auf eine Signalwirkung. (Handelsblatt S. 30)

NIKI - Der British-Airways-Konzern IAG kauft den Ferienflieger Niki. Der Preis von 20 Millionen Euro sorgt für Kritik. Reisende dürfen sich auf ein Kräftemessen der Billigflieger einstellen. (FAZ S. 15/Welt S. 9)

JAB - Keine andere deutsche Industriellenfamilie wagt aktuell so viel wie die Mannheimer Chemie-Erben Reimann: 14 Milliarden Euro hat ihre Holding JAB seit 2012 investiert, um ein Kaffee-Imperium aufzubauen, das den Weltmarktführern Nestle und Starbucks Konkurrenz macht - mit Marken wie Jacobs-Kaffee, Douwe Egberts und Balzac. Und weitere Zukäufe sind sehr wahrscheinlich, wie Bart Becht, Chairman von JAB und einer der Spitzenmanager der Familie, im Handelsblatt-Interview sagte. Die Holding sammle Geld von Investoren ein, so Becht. "Unsere Transaktionen werden immer größer, wir brauchen mehr Geld", sagte er. Die Holding soll so noch stärker als bisher mit fremden Mitteln von institutionellen Investoren und anderen wohlhabenden europäischen Familien arbeiten. Details dazu würden bereits in den kommenden Monaten sichtbar. (Handelsblatt S. 14ff)

TENNET - Martin Neubert ist schlecht auf den Übertragungsnetzbetreiber Tennet zu sprechen. Der Deutschland-Chef des dänischen Windkraftgiganten Örsted wirft dann jede Zurückhaltung über Bord. Bei der Netzanbindung von Offshore-Windparks komme "immer Tennet zum Zug", kritisiert er. Es gebe in Deutschland ein "künstliches Monopol", das zulasten der Verbraucher gehe. "Das ist der völlig falsche Ansatz und sorgt für Überrenditen bei Tennet", klagt Neubert. (Handelsblatt S. 8)

FACEBOOK - Das Bundeskartellamt bereitet mögliche Sanktionen gegen Facebook vor, falls das Unternehmen das Sammeln von Daten ohne Widerspruchsmöglichkeit der Nutzer nicht einstellt. "Wir kritisieren die Art und Weise, wie das Unternehmen persönliche Daten sammelt und verwertet, als möglichen Missbrauch von Marktmacht. Die Nutzer müssen hinnehmen, dass Daten auch aus Drittquellen massenhaft gesammelt werden, obwohl sie davon wenig, meistens sogar gar nichts wissen", sagte Kartellamts-Chef Andreas Mundt. (Rheinische Post)

