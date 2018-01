Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FACHKRÄFTE - Führende Ökonomen warnen davor, dass der Mangel an qualifiziertem Personal die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr bremsen könnte. Bisher sei ein flächendeckender Fachkräftemangel vor allem durch EU-Zuwanderer noch verhindert worden, sagte der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph M. Schmidt, dem Handelsblatt. Doch schon jetzt falle es den Unternehmen zunehmend schwer, offene Stellen zu besetzen. "Bereits 2018 ist daher mit einer etwas geringeren Wachstumsdynamik zu rechnen als noch im vergangenen Jahr", warnt der Vorsitzende des Sachverständigenrats und Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI. Auch der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), Michael Hüther, warnt vor Bremseffekten. (Handelsblatt S.4)

TARIFKONFLIKT - Die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie erhalten für ihre Forderung nach Arbeitszeitverkürzung auf 28 Wochenstunden bei teilweisem Lohnausgleich Rückendeckung vom DGB. "Die Arbeitgeber müssen mit ihrer Blockade endlich aufhören. Kein Unternehmen geht vor die Hunde, nur weil es einen Teil-Lohnausgleich für Beschäftigte zahlt, die vorübergehend ihre Arbeitszeit etwas reduzieren", sagte Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ALTERSARMUT - Die Angst vor Altersarmut ist in Deutschland sprunghaft gewachsen. Bereits jeder zweite Bundesbürger fürchtet, dass Rente und Erspartes für den Ruhestand nicht ausreichen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Beratungsgesellschaft EY zum Verbrauchervertrauen, die der Welt exklusiv vorliegt. (Welt S. 9)

STEUERDUMPING - Die deutsche Politik reagiert gelassen auf den zunehmenden globalen Steuerwettbewerb. Nach der großen Steuerreform von US-Präsident Donald Trump hatte China verkündet, steuerliche Investitionsanreize für Firmen erhöhen zu wollen. Vertreter von Union und SPD warnen jedoch davor, nun hektisch mit einer Unternehmensteuerreform dagegenhalten zu wollen. "Wir werden jetzt sicherlich nicht mit Steuerdumping für Unternehmen anfangen", sagte Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU). "Das ist den Menschen nicht zu vermitteln." Ähnlich äußerte sich der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lothar Binding. (Handelsblatt S. 10)

INSOLVENZRECHT - Die EU will ein neues Restrukturierungsrecht. Doch in Deutschland schlagen die Experten Alarm. Sie sehen Gefahren für die Wirtschaft. (Handelsblatt S. 9)

ALTENPFLEGE - Zur Behebung des Fachkräftenotstands in der Altenpflege reichen höhere Einkommen nicht aus. Das hat der beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung für Pflegekassen zuständige Vorstand Gernot Kiefer der FAZ gesagt. Notwendig seien Verbesserungen von der Ausbildung bis zur Mobilisierung Arbeitsloser. (FAZ S. 17)

FLÜCHTLINGE - Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, hat ärztliche Untersuchungen zur Altersfeststellung von jugendlichen Asylbewerbern kritisiert. "Wenn man das bei jedem Flüchtling täte, wäre das ein Eingriff in das Menschenwohl", sagte er der Süddeutschen Zeitung: "Das lehnen wir deswegen ab." Mehrere Unionspolitiker hatten gefordert, das Alter von Flüchtlingen beispielsweise durch ein Röntgenbild des Handgelenks zu überprüfen. Montgomery sagte: "Röntgen ohne medizinische Indikation ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit." Nach den Regeln des Strahlenschutzes sei eine Altersfeststellung nur im Rahmen eines Strafprozesses zulässig, so Montgomery. In einigen Bundesländern werden Flüchtlinge bereits in Einzelfällen geröntgt, dort sind auch Genitaluntersuchungen üblich. Montgomery nannte diese Verfahren "aufwendig, teuer und mit großen Unsicherheiten belastet". (SZ S. 6/Welt S. 4)

ASYL - Die CSU fordert Einschnitte bei Asylleistungen. Deutschland dürfe nicht länger "Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus der ganzen Welt sein", sagte Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag der Zeitung Münchner Merkur. (FAZ S. 1)

GRUNDSTEUER - Der Deutsche Städtetag fordert von Bund und Ländern eine schnelle Reform der Grundsteuer. "Die Städte befürchten, dass die Grundsteuer in der heutigen Form für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt werden könnte", sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Deshalb müsse der Gesetzgeber rasch handeln und eine geordnete Reform mit eigener Zeitplanung auf den Weg bringen. "Um die Grundsteuer gesetzlich neu zu regeln und den gesamten Grundbesitz neu zu bewerten, sind aus Sicht der Städte mehrere Jahre nötig." (Funke Mediengruppe)

