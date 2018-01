Die Neuzulassungen kletterten um 4,7 % auf 2,11 Mio. Wagen. Dieselautos waren dabei weniger gefragt: Ihr Anteil an den Neuzulassungen fiel infolge des VW-Dieselskandals und der Diskussion um den Stickoxid-Ausstoß erstmals seit dem Jahr 2000 unter die 50 %-Marke: 2017 schrumpfte der Dieselanteil auf 47,3 % von 52 % in 2016. Reine Elektrofahrzeuge spielten mit einem Anteil von 1,2 % auch in Frankreich nur eine Nebenrolle.



