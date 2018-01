Zürich - Die erwartete Kapitalrendite (ROI) der grössten Pharmakonzerne weltweit nur noch 3,2 Prozent, der tiefste Stand seit acht Jahren. Inzwischen geben diese Unternehmen im Durchschnitt fast zwei Milliarden US-Dollar für die Markteinführung eines Medikaments aus, wie eine Analyse des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt. Auf der anderen Seite steigen die voraussichtlichen Einnahmen, den ein Arzneimittel pro Jahr generiert, von 394 Millionen US Dollar im Jahr 2016 auf 465 Millionen im Jahr 2017. Einer der Hauptgründe für den diesjährigen Anstieg der Kosten und Umsätze ist die sinkende Zahl der Therapien, die sich in der Spätphase ihrer Entwicklung befinden.

Die prognostizierte Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) der Forschung und Entwicklung (F&E) der zwölf grössten Biopharmaunternehmen - darunter Roche und Novartis - beträgt dieses Jahr nur noch 3,2 Prozent (2010: 10,1 Prozent). Dies geht aus der jährlichen Studie A new future for R&D? Measuring the return from pharmaceutical innovation 2017 hervor, die das Centre for Health Solutions von Deloitte durchgeführt hat.

Der durchschnittliche Kostenaufwand dieser Unternehmen, um ein Arzneimittel auf den Markt zu bringen, hat ein Rekordniveau von knapp 2 Milliarden US-Dollar erreicht, gegenüber 1539 Millionen US-Dollar im Jahr 2016. Gleichzeitig hat sich der erwartete Spitzenumsatz pro Produkt - der jährliche Betrag, den ein Medikament voraussichtlich erwirtschaften wird - um 18 Prozent erhöht, und zwar von 394 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 auf 465 Millionen im Jahr 2017. Die Umsatzprognose wird anhand eines Zeitraums von rund 21 Jahren errechnet. Der erwartete Anstieg der Spitzenumsätze könnte damit zusammenhängen, dass sich die Unternehmen verstärkt auf höherwertige Produkte konzentrieren und gezielt auf unerfüllte medizinische Bedürfnisse oder seltene Erkrankungen eingehen.

«Die Schweizer Firmen nehmen in der Life Sciences Branche nach wie vor eine Führungsrolle wahr und investieren mit am meisten in Forschung und Entwicklung. Ihre Innovationsfähigkeit spiegelt sich unter anderem in der ersten jemals erteilten FDA-Zulassung für eine CAR-T-Zell-Therapie sowie verschiedenen Zulassungserweiterungen für bestehende Krebsprodukte wider. Damit wird der Onkologiebereich auch künftig ein wichtigster Ertragsfaktor sein. Klar ist jedoch, dass die gesamte Branche vor Herausforderungen steht, da solche Innovationen nur ...

