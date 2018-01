Die iranische Führung wollte mit ihrem Atomdeal die Wirtschaft des Landes stärken. Doch viele Iraner spüren davon nichts - und gehen auf die Straße.

Die Demonstrationen im Iran begannen am Donnerstag in Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Teilnehmer der Proteste hatten sich anfänglich auf die schwächelnde Wirtschaft konzentriert. Obwohl der Iran seit dem Atomabkommen von 2015 Öl am internationalen Markt verkaufen kann, ächzt das Land unter steigender Inflation und hoher Arbeitslosigkeit.

Mit der Aufhebung der Sanktionen infolge des Atomdeals witterte auch die deutsche Wirtschaft Riesengeschäfte. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes stammen rund 30 Prozent der iranischen Infrastruktur aus deutscher Produktion. 2016 stiegen der bilaterale Warenaustausch gegenüber dem Jahr zuvor um 22 Prozent. Die Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH - erwartet aktuell eine Konjunkturbelegung in dem Land "auf breiterer Basis".

Der Großteil des iranischen Volks profitiert von derart positiven Wirtschaftsentwicklungen bislang jedoch scheinbar nicht. Obwohl sich die Wirtschaft des Irans seit 2015 verbesserte, ...

