Von Robb M. Stewart

MELBOURNE (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore hat einen Käufer für seine Kohlemine im westaustralischen Tahmoor gefunden. Die Aktivitäten werden vom Industriekonglomerat GFG Alliance gekauft, das seit vergangenem Jahr einige Stahl- und Kohleprojekte in Australien aufkauft. Glencore nannte keine finanziellen Details des Verkaufs.

Der Rohstoffkonzern ist einer der größten Kohleförderer in Australien und betreibt hier 17 Minen. Tahmoor sollte eigentlich ab kommendem Jahr stillgelegt werden. Dann erholten sich jedoch die Kohlepreise, so dass Glencore nochmals Geld in die Weiterentwicklung der Mine steckte, gleichzeitig aber den Verkauf ankündigte. In den Schächten der Mine wurden 2016 knapp 1,8 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Die Reserven werden auf 57 Millionen Tonnen geschätzt.

January 02, 2018 01:18 ET (06:18 GMT)

