Die chinesische Industrie hat sich im Dezember je nach Lesart etwas besser oder etwas schwächer als im Vormonat entwickelt, bleibt aber auf Expansionskurs. Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen Anstieg der Aktivität. Die Statistikbehörde kam auf einen Indexstand von 51,6. Analysten hatten mit diesem Wert gerechnet. Im November hatte der Index 51,8 erreicht. Damit steht der Index nun 17 Monate über der Schwelle von 50 und zeigt damit eine Expansion der Wirtschaftsaktivität an. Die Medienunternehmen Caixin und die Marktforscher von Markit kamen in ihren Erhebungen sogar auf eine Beschleunigung des Wachstums. Ihr Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf 51,5 von 50,8 Punkten im November. "Das Umfeld in der verarbeitenden Industrie hat sich im Dezember verbessert", erklärte Zhengsheng Zhong, Ökonom bei CEBM Group. Damit verstärke sich die Einschätzung, dass sich das Wirtschaftswachstum 2017 stabilisiert und sich zudem besser als erwartet entwickelt habe.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 58,3 zuvor: 58,3 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,3 1. Veröff.: 59,3 zuvor: 57,7 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 63,3 1. Veröff.: 63,3 zuvor: 62,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,6 vorläufig: 1. Veröff.: 60,6 zuvor: 60,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,7 zuvor: 58,2 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 53,9

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.678,40 0,09 Schanghai-Composite 3.342,98 1,08 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.917,64 -0,48 DAX-Future 12.852,50 -1,01 XDAX 12.861,42 -0,97 MDAX 26.200,77 -0,04 TecDAX 2.529,04 0,19 EuroStoxx50 3.503,96 -0,58 Stoxx50 3.177,84 -0,02 Dow-Jones 24.719,22 -0,48 S&P-500-Index 2.673,61 -0,52 Nasdaq-Comp. 6.903,39 -0,67 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,78 +10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Start in das neue Jahr zunächst knapp im Minus erwartet. Gute Vorgaben kommen aus China, wo an den Börsen ein kleines Kursfeuerwerk abgebrannt wird. Positiv werden dort die Einkaufsmanager-Indizes gewertet. Das befeuert das Interesse an den auch in Europa anstehenden Einkaufsmanager-Indizes. Mit Sorge blicken Teilnehmer dagegen weiterhin auf die Entwicklung im Euro, der mit Kursen über 1,20 Dollar in das Jahr gestartet ist. Sollte der Euro weiter zur Stärke neigen, dürfte dies auf den Börsen in Europa lasten.

Rückblick: Etwas leichter - Als belastender Grund wurde wieder der Euro genannt, der erstmals seit September über 1,20 Dollar kletterte. Neben dem Euro bewegte auch die Politik die Börsen. Am Donnerstagabend hatte der italienische Präsident Sergio Mattarella das Parlament aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen Anfang März frei gemacht. Dies sorgte erneut für Verunsicherung, die Börse in Mailand stellt mit einem Minus von 1,2 Prozent den größten Verlierer. Gegen den Trend notierte London weiter freundlich, dort handelte der Index auf Allzeithoch.

Dominiert wurden Europas Aktienmärkte 2017 von zwei Themen: Der unterschätzten Konjunktur und gleichzeitig den überschätzten geldpolitischen Bremsmanövern der Notenbanken. Entsprechend zeigten sich zinssensitive Branchen von Finanzdienstleistern über Versorger bis hin zum Technologiesektor sehr fest. Der Stoxx-Technologieindex legte um 20 Prozent zu, zusätzlich getrieben von starken US-Vorlagen. Vor allem bei Chip-Aktien spielte die Musik.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für den deutschen Aktienmarkt ist 2017 ein gutes Jahr gewesen. Der letzte Tag des Jahres kostete allerdings ein paar Punkte von der Jahresperformance. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, die großen Unternehmensnachrichten fehlten. Gegenüber dem Vorjahr summierte sich das Plus auf 12,5 Prozent. Dabei erreichte das wichtigste deutsche Marktbarometer im November mit 13.525 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Airbus sammelte kurz vor Jahresschluss noch ein paar Aufträge ein und verbessert seinen 2017er Auftragseingang. Allerdings fehlt nach Aussage eines Marktteilnehmers noch immer ein erhoffter Auftrag von Emirates Airlines für den A380 Jetliner. Die Aktie notierte kaum verändert. Von einer Kurszielanhebung aus dem Hause JP Morgan profitierte die Aktie von Morphosys und legte um 1,4 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Die Wall Street hat ein starkes Börsenjahr mit Tagesverlusten beendet. Nach Aufschlägen zum Start entschieden sich die Anleger am letzten Handelstag des Jahres - und besonders in den letzten Handelsminuten - für kleinere Gewinnmitnahmen. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index noch ein Allzeithoch auf Schlusskursbasis erreicht - es war das 71. in diesem Jahr. Betrachtet man die Entwicklung im Gesamtjahr, geht 2017 als das beste Börsenjahr des Dow seit 2013 in die Chroniken der Wall Street ein. Goldman Sachs Group rechnet wegen der neuen Steuergesetzgebung im Schlussquartal 2017 mit einem Gewinnrückgang von 5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Minus von 0,7 Prozent. Ultra Clean Holdings sprangen dagegen um gut 9 Prozent in die Höhe. Die Titel wurden in den Börsenindex S&P SmallCap 600 GICS für die Halbleiterzulieferbranche aufgenommen. Potash Corp of Saskatchewan zogen um 0,5 Prozent an. Die geplante Fusion unter Gleichen mit Agrium hat die letzte Hürde der Regulierungsbehörden genommen. Union Pacific gaben 0,7 Prozent ab. Hier bremsten Berichte, wonach der Infrastrukturfonds Lazard Global 16 Prozent seines Anteils an der Eisenbahngesellschaft verkauft hat. Iovance Biotherapeutics fielen um 3,6 Prozent, nachdem eine Rechtsanwaltskanzlei Klage wegen irreführender Mitteilungen eingereicht hat.

Am Rentenmarkt zeigten sich die Notierungen mit Aufschlägen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor im Gegenzu 2 Basispunkte auf 2,41 Prozent. Vermutlich habe es bei dünnem (und bis 20.00 Uhr MEZ verkürzten) Handel noch einige Positionsbereinigungen vor dem Start des neuen Jahres gegeben, sagten Teilnehmer.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.50 Uhr Do, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,2017 +0,53% 1,1954 1,1952 +0,0% EUR/JPY 135,46 +0,59% 134,66 134,66 +0,1% EUR/CHF 1,1704 +0,08% 1,1695 1,1694 -0,1% EUR/GBP 0,8890 +0,14% 0,8878 1,1264 0% USD/JPY 112,73 +0,06% 112,66 112,67 +0,1% GBP/USD 1,3516 +0,38% 1,3465 1,3463 +0,0% Bitcoin BTC/USD 13.238,48 -3,18% 15.071,91 15.097,83 -7,83

Auch am Dienstagmorgen zeigt sich der Dollar leichter, der Euro rückt weiter vor auf 1,2025 Dollar.Technisch orientierte Marktteilnehmer sehen als mögliche Ziele die Marken von 1,2045 und 1,2075 Dollar.

Am Freitag rückte der Euro im Verlauf erstmals seit September über 1,20 Dollar vor. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung bei 1,2017 Dollar um nach Wechselkursen um 1,1938 am Vorabend. Neben der gegenwärtigen Dollarschwäche mit erneut fallenden US-Renditen verweisen Devisenhändler auf Daten, die einmal mehr für Konjunkturoptimismus in der Eurozone sorgten. Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen und Privathaushalte im Euroraum hat sich im November spürbar verstärkt. Zudem fielen die harmonisierten deutschen Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von plus 1,6 Prozent höher aus erwartet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,59 60,42 +0,3% 0,17 +0,3% Brent/ICE 67,09 66,87 +0,3% 0,22 +0,7%

Die Erdölpreise wurden vom schwachen Dollar gestützt. Dazu gesellte sich kaltes Winterwetter in einigen Teilen der USA und Europas, das die Heizölnachfrage befeuern dürfte. Insbesondere für den Nordwesten der USA ist für das Wochenende heftiger Schneefall mit fallenden Temperaturen vorhergesagt. Die Zahl der aktiven Öl-Bohranlagen in den USA blieb in der vergangenen Woche unverändert bei 747. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 1 Prozent auf 60,42 Dollar, womit das Settlement erstmals seit Juni 2015 über 60 Dollar notierte. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent legte um 0,7 Prozent auf 66,62 Dollar zu.

