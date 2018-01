Dynamische, nicht beschränkte und unbekannte Vorgänge sind im Zusammenhang mit der Mensch-Maschine-Interaktion bislang nur mit einem vergleichsweise hohem technischem Aufwand beherrschbar. "Die Time-of-Flight-Kameratechnik bietet dabei die wesentlich effizientere und sicherere Arbeitsweise als vergleichbare Techniken", erklärte Dr. Christian Neufeld, Geschäftsführer von tofmotion beim Pressetermin auf dem Messe SPS IPC DRIVES in Nürnberg. Bei dieser Kameratechnik werden keine einzelnen Messpunkte erfasst und zusammengesetzt wie mit gängigen Laserscannern - die Bilder liefern alle Daten. Die Bilder werden unmittelbar in der 3D-Kamera verarbeitet und als Datenpaket an die angeschlossene Anwendung weitergegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...