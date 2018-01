Die Proteste im Iran gehen unvermindert weiter. Das Staatsfernsehen berichtet von weiteren neun Toten bei erneuten Zusammenstößen. Präsident Ruhani räumt "Mängel" im System ein, auch das Ausland mischt sich ein.

Die Unruhen im Iran weiten sich aus. Bei den Protesten starben in der Nacht zum Dienstag neuen weitere Menschen. Zudem wurde erstmals ein Revolutionswächter getötet. Die Revolutionswächter sind Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden, einer paramilitärischen Organisation zum Schutz des Systems. Insgesamt starben nach Angaben des Staatsfernsehens im Zentral-, West und Südwestiran bislang mindestens 18 Demonstranten. Zudem kamen ein alter Mann und ein Kleinkind bei einem Unfall während der Proteste im westiranischen Dorud um.

Präsident Hassan Ruhani räumte ein, dass die Regierung die Lage nicht mehr völlig kontrolliere. Die USA und Israel unterstützten die Proteste und äußerten ihre Hoffnung auf einen politischen Umsturz in Teheran. Die EU, Großbritannien und Deutschland appellierten an die Regierung des Irans, eine öffentliche Debatte zuzulassen.

Das staatliche Fernsehen Irib berichtete, der Revolutionswächter sei in Nadschafabad im Zentraliran von Demonstranten erschossen worden. Nach Angaben des Senders beweist die Tat, dass einige der Demonstranten bewaffnet seien. Die Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor berichtet, bei dem Toten habe es sich um einen Polizisten gehandelt, zudem habe es drei Verletzte gegeben.

In sozialen Netzwerken wird behauptet, dass die Polizei in Dutzenden Städten auf die Demonstranten schieße. Diese Berichte ließen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurde in der Nähe von Nadschafabad eine Polizeiwache von Demonstranten in Brand gesetzt. Dem Staatsfernsehen zufolge wurden zudem in mehreren Städten staatliche Einrichtungen von Bewaffneten attackiert. Auch diese Berichte ließen sich nicht unabhängig verifizieren.

Bei ...

