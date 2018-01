DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Russland und Japan bleiben die Börsen wegen Neujahr geschlossen.

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen Neujahr geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die chinesische Industrie hat sich im Dezember je nach Lesart etwas besser oder etwas schwächer als im Vormonat entwickelt, bleibt aber auf Expansionskurs. Während der von der nationalen Statistikbehörde erhobene Einkaufsmanagerindex zurückging, zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex einen Anstieg der Aktivität. Die Statistikbehörde kam auf einen Indexstand von 51,6. Analysten hatten mit diesem Wert gerechnet. Im November hatte der Index 51,8 erreicht. Damit steht der Index nun 17 Monate über der Schwelle von 50 und zeigt damit eine Expansion der Wirtschaftsaktivität an. Die Medienunternehmen Caixin und die Marktforscher von Markit kamen in ihren Erhebungen sogar auf eine Beschleunigung des Wachstums. Ihr Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember auf 51,5 von 50,8 Punkten im November. "Das Umfeld in der verarbeitenden Industrie hat sich im Dezember verbessert", erklärte Zhengsheng Zhong, Ökonom bei CEBM Group. Damit verstärke sich die Einschätzung, dass sich das Wirtschaftswachstum 2017 stabilisiert und sich zudem besser als erwartet entwickelt habe.

TAGESTHEMA II

Südkorea hat Nordkorea für kommende Woche Gespräche auf hoher Ebene angeboten. Als Termin sei der Führung in Pjöngjang der 9. Januar vorgeschlagen worden, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon. Dabei könne über eine mögliche Beteiligung Nordkoreas an den Olympischen Winterspielen im Februar im südkoreanischen Pyeongchang gesprochen werden, aber auch über andere Themen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten zuletzt weiter zugenommen. Nordkorea treibt seine atomare Aufrüstung voran und richtet immer wieder Drohungen gegen Südkorea und die USA.In seiner Neujahrsansprache hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erneut mit einem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Zugleich deutete er an, dass Nordkorea eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea entsenden könnte. Das wurde als Geste der Dialogbereitschaft interpretiert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 53,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.678,40 +0,09% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 30.460,33 +1,81% Kospi 2.479,65 +0,49% Shanghai-Composite 3.345,18 +1,15% S&P/ASX 200 6.061,30 -0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Am ersten Handelstag des neuen Jahres überwiegen an den ostasiatischen Börsen die positiven Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte von Technologiewerten, die zuletzt kräftig Federn gelassen hatten. Dazu gehören die in Hongkong gelisteten Aktien von Sunny Optical und AAC Technologies, die im vergangenen Monat ein Drittel ihres Werts eingebüßt haben und nun um 8,1 und 6,5 Prozent zulegen. In Taiwan verbessern sich Largan Precision um 4,5 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing steigen um 0,9 Prozent. Weiter gefragt ist in Hongkong das Indexschwergewicht Tencent, dessen Kurs um 2,6 Prozent vorrückt. In Südkorea werden vor allem Aktien von Fluggesellschaften gekauft, aber auch die Titel von anderen Unternehmen, die ebenfalls vom Tourismus profitieren. Diese Branchen dürften am meisten von einer Verbesserung der Beziehungen der beiden Koreas profitieren, sagt der unabhängige Analyst Douglas Kim. In Australien profitieren Aktien der Bergbau- und Rohstoffbranche davon, dass die Preise für Öl und andere Rohstoffe zugelegt haben. Für Rio Tinto und BHP Billition geht es um 0,9 und 0,4 Prozent nach oben. Fortescue Mining steigen um 1 Prozent. Die Aktien der großen australischen Banken schwächeln dagegen und ziehen den Markt in negatives Terrain.

US-NACHBÖRSE

Sehr ruhig verlief der nachbörsliche Handel am letzten Abend vor dem Jahreswechsel. Noch vergleichsweise lebhaft ging es in Aktien von Mondelez zu, die sich letztlich aber unverändert zeigten. Intel gaben um 0,2 Prozent nach, Microsoft büßten 0,1 Prozent ein. Micron stiegen um 0,1 Prozent, Qualcomm legten um 0,1 Prozent zu auf 64,06 Dollar. Aktien von Goldman Sachs erholten sich geringfügig um 4 Cent auf 254,80 Dollar. Im regulären Handel hatte der Kurs darunter gelitten, dass die Bank wegen der neuen US-Steuergesetzgebung im Schlussquartal 2017 eine Belastung von 5 Milliarden Dollar erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.719,22 -0,48 -118,29 25,08 S&P-500 2.673,61 -0,52 -13,93 19,42 Nasdaq-Comp. 6.903,39 -0,67 -46,77 28,24 Nasdaq-100 6.396,42 -0,70 -45,00 31,52 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 708 Mio 526 Mio Gewinner 1.201 1.934 Verlierer 1.734 1.008 Unverändert 135 135

Etwas leichter - Die Wall Street hat ein starkes Börsenjahr mit Tagesverlusten beendet. Nach Aufschlägen zum Start entschieden sich die Anleger am letzten Handelstag des Jahres - und besonders in den letzten Handelsminuten - für kleinere Gewinnmitnahmen. Am Vortag hatte der Dow-Jones-Index noch ein Allzeithoch auf Schlusskursbasis erreicht - es war das 71. in diesem Jahr. Betrachtet man die Entwicklung im Gesamtjahr, geht 2017 als das beste Börsenjahr des Dow seit 2013 in die Chroniken der Wall Street ein. Goldman Sachs Group rechnet wegen der neuen Steuergesetzgebung im Schlussquartal 2017 mit einem Gewinnrückgang von 5 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagierte mit einem Minus von 0,7 Prozent. Ultra Clean Holdings sprangen dagegen um gut 9 Prozent in die Höhe. Die Titel wurden in den Börsenindex S&P SmallCap 600 GICS für die Halbleiterzulieferbranche aufgenommen. Potash Corp of Saskatchewan zogen um 0,5 Prozent an. Die geplante Fusion unter Gleichen mit Agrium hat die letzte Hürde der Regulierungsbehörden genommen. Union Pacific gaben 0,7 Prozent ab. Hier bremsten Berichte, wonach der Infrastrukturfonds Lazard Global 16 Prozent seines Anteils an der Eisenbahngesellschaft verkauft hat. Iovance Biotherapeutics fielen um 3,6 Prozent, nachdem eine Rechtsanwaltskanzlei Klage wegen irreführender Mitteilungen eingereicht hat.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,88 -2,0 1,90 68,1 5 Jahre 2,21 -2,8 2,23 28,2 7 Jahre 2,33 -2,9 2,36 8,5 10 Jahre 2,41 -2,4 2,43 -3,5 30 Jahre 2,74 -1,3 2,76 -32,5

Am Rentenmarkt zeigten sich die Notierungen mit Aufschlägen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor im Gegenzug 2 Basispunkte auf 2,41 Prozent. Vermutlich habe es bei dünnem (und bis 20.00 Uhr MEZ verkürzten) Handel noch einige Positionsbereinigungen vor dem Start des neuen Jahres gegeben, sagten Teilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,2024 +0,1% 1,2015 1,1968 +0,1% EUR/JPY 135,49 +0,2% 135,28 134,74 +0,2% EUR/GBP 0,8893 +0,0% 0,8889 0,8864 +0,0% GBP/USD 1,3521 +0,0% 1,3520 1,3503 0% USD/JPY 112,69 +0,1% 112,59 112,59 +0,1% USD/KRW 1067,38 0% 1067,38 1065,93 0% USD/CNY 6,5002 -0,1% 6,5067 6,5114 -0,1% USD/CNH 6,4969 -0,3% 6,5168 6,5185 -0,3% USD/HKD 7,8162 +0,0% 7,8141 7,8148 +0,0% AUD/USD 0,7836 +0,3% 0,7816 0,7806 +0,2% NZD/USD 0,7123 +0,3% 0,7100 0,7111 +0,3% Bitcoin BTC/USD 13.440,06 -1,70 14.392,62 14.782,82 0,00

Der Euro kennt aktuell kein Halten mehr und rückte im Verlauf erstmals seit September über 1,20 Dollar vor. Aktuell geht die Gemeinschaftswährung bei 1,2002 Dollar um nach Wechselkursen um 1,1938 am Vorabend. Neben der gegenwärtigen Dollarschwäche mit erneut fallenden US-Renditen verweisen Devisenhändler auf Daten, die für Konjunkturoptimismus in der Eurozone sorgten. Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen und Privathaushalte im Euroraum hat sich im November spürbar verstärkt. Zudem fielen die harmonisierten deutschen Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von plus 1,6 Prozent höher aus erwartet.

Die Dollarschwäche dauert am Dienstag noch an. Der Euro behauptet sich oberhalb der Marke von 1,20 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,67 60,42 +0,4% 0,25 +0,4% Brent/ICE 67,18 66,87 +0,5% 0,31 +0,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 02, 2018 01:52 ET (06:52 GMT)

Die Erdölpreise wurden vom schwachen Dollar gestützt. Dazu gesellte sich kaltes Winterwetter in einigen Teilen der USA und Europas, das die Heizölnachfrage befeuern dürfte. Insbesondere für den Nordwesten der USA ist für das Wochenende heftiger Schneefall mit fallenden Temperaturen vorhergesagt. Die Zahl der aktiven Öl-Bohranlagen in den USA blieb in der vergangenen Woche unverändert bei 747. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 1 Prozent auf 60,42 Dollar, womit das Settlement erstmals seit Juni 2015 über 60 Dollar notierte. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent legte um 0,7 Prozent auf 66,62 Dollar zu.

Auch am Dienstagmorgen ziehen die Ölpreise weiter an. Dünne Umsätze hätten daran einen nicht geringen Anteil, meinen Beobachter. Sie warnen, dass die Ölpreise zurückfallen könnten, wenn die Marktteilnehmer aus dem Urlaub zurückkehrten und die Umsätze wieder stiegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,77 1.302,86 +0,5% +5,91 +0,5% Silber (Spot) 17,03 16,94 +0,5% +0,09 +0,5% Platin (Spot) 934,25 933,50 +0,1% +0,75 +0,5% Kupfer-Future 3,26 3,29 -0,8% -0,03 -0,8%

Die ausgeprägte Dollarschwäche beflügelte den Goldpreis. Das Edelmetall verteuerte sich den siebten Tag in Folge und notierte erstmals seit Mitte Oktober über 1.300 Dollar pro Feinunze. Gegenwärtig geht es um 0,7 Prozent auf 1.303 Dollar nach oben - seit Jahresbeginn 2016 legte Gold 13 Prozent zu.

Am Dienstagmorgen geht es im asiatisch dominierten Handel mit dem Goldpreis weiter nach oben. Dank des schwächeren Dollar bewegt sich Gold auf dem höchsten Stand seit Mitte Oktober.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK RUSSLAND / USA / JAPAN

Wegen des Verkaufs eines US-Raketenabfangsystems an Japan hat Russland den USA einen Verstoß gegen den INF-Vertrag über atomare Mittelstreckensysteme vorgeworfen. Als Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkorea hatte die Regierung in Tokio zuvor eine Stationierung des US-Raketenabwehrsystems Aegis Ashore beschlossen.

INNENPOLITIK IRAN

Angesichts der Proteste im Iran haben westliche Staaten die Führung in Teheran zur Wahrung der Demonstrationsfreiheit und zum Dialog aufgerufen. Das "Recht auf friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit" müssten garantiert werden, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Der britische Außenminister Boris Johnson warb für eine "Debatte" über die Anliegen der Demonstranten. Der Iran wird derzeit von den größten Unruhen seit der gewaltsam unterdrückten Protestbewegung gegen die Wiederwahl des damaligen ultrakonservativen Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad 2009 erschüttert. Bislang wurden bei den Protesten 13 Menschen getötet.

ÖLFÖRDERUNG USA

US-Präsident Donald Trump will Auflagen für die Ölindustrie streichen, die unter seinem Vorgänger Barack Obama 2010 nach der Katastrophe um die Plattform "Deepwater Horizon" erlassen wurden. Die für die Öl- und Gasförderung auf See zuständige Aufsichtsbehörde BSEE legte am Freitag entsprechende Vorschläge vor. Demnach sollen die Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz bei Ölbohrungen im Meer gelockert werden.

BAYER / MONSANTO

Bauernvertreter wollen versuchen, den Zusammenschluss von Bayer und Monsanto noch zu verhindern. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die als sogenannte Drittpartei im Genehmigungsverfahren zugelassen ist und deswegen Stellungnahmen gegenüber der Kommission abgeben darf, wird am 9. Januar ein Gutachten vorstellen, das die Übernahme wettbewerbsrechtlich einordnet.

GLENCORE

verkauft seine Kohlemine im westaustralischen Tahmoor für einen ungenannten Betrag an das Industriekonglomerat GFG Alliance. In den Schächten der Mine wurden 2016 knapp 1,8 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Die Reserven werden auf 57 Millionen Tonnen geschätzt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2018 01:52 ET (06:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.