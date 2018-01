Der Euro kann kurz nach Jahresbeginn seinen Kurs halten. Am Dienstag kostete er soviel, wie zuletzt im September. Eine robuste Konjunktur stabilisiert die Gemeinschaftswährung.

Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2030 Dollar und damit so viel wie letztmalig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...