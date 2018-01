IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Blox Labs verstärkt sein Blockchain-Entwicklerteam in Osteuropa

Toronto, Ontario - 2. Januar 2018 - Blox Labs Inc. (BLOX oder das Unternehmen) (WKN: A2JSL9, Ticker: BR1B) freut sich bekanntzugeben, dass man sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einer Software-Entwicklungsfirma und wichtigem Schlüsselpersonal aus Osteuropa mit Spezialisierung in Blockchain-Entwicklung und die Entwicklung dezentraler Applikationstechnologien befindet.

Aufbauend auf unserem unternehmensinternen Fachwissen setzen wir unseren Businessplan rigoros um, indem wir internationale Software-Entwicklungsressourcen etablieren um auf die strategische Expansion unseres Geschäfts in der nahen Zukunft bestens vorbereitet zu sein. Unser spezialisiertes Blockchain-Entwicklerteam wird ein wesentlicher Wachstumstreiber für BLOX sein, erklärte CEO Harald Seemann. Er führte weiter fort: Der Aufbau eines europäischen Software-Entwicklerteams wird uns dabei helfen, neue globale Projekte in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentrale Applikationstechnologien zu gewinnen und erfolgreich durch effiziente und skalierbare Arbeitsmethoden zu komplettieren.

Am 12. Dezember 2017 gab BLOX bekannt, in Partnerschaft mit Liberty Leaf Holdings (LIB) die Entwicklung von cannaBLOX begonnen zu haben. Dabei handelt es sich um eine Blockchain-basierte Smart Contract Supply Chain Management Plattform für den legalen Cannabis-Sektor. Diese Meldung unterstreicht das Ziel von Blox Labs, ein führendes Team von Blockchain-Spezialisten aufzubauen, um der Vision des Unternehmens, die bestmöglichen Blockchain-Lösungen anzubieten um nachhaltig zu wachsen, einen Schritt näher zu kommen.

Über BLOX Labs Blox Labs Inc. (WKN: A2JSL9, Ticker: BR1B) ist eine spezialisierte Technologiefirma, die sich auf die Entwicklung führender Softwarelösungen aus den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentraler Applikationstechnologien konzentriert. BLOX ist an strategischen Akquisitionen von dynamischen Wachstumsunternehmen interessiert und ist für Partnerschaften offen. Blox Labs Inc. Harald Seemann CEO und Direktor Telefon: +1.416.879.1989 Email: ir@bloxlabs.ca Webseite: www.bloxlabs.ca Disclaimer Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Bitte die englische Originalmeldung beachten.

