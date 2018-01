Die Feiertage zum Ende des Jahres 2017 sind vorbei und damit auch die Auszeit, welche sich viele Marktteilnehmer gegönnt hatten. An dieser Stelle wünsche allen Lesern ein gesundes neues Jahr und beginne meine erste Analyse beim DAX zum Start in das Jahr 2018 mit einem Blick auf dessen Chartbild und auch auf den Euro und dasGold. Da der DAX zum Start in das Jahr 2018 unter dem Druck von Euro und Gold ...

