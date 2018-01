Goldex Resources Corporation: CORPORATE UPDATE

Dienstag Januar 2, 2018 PRESSEMITTEILUNG

CORPORATE UPDATE

VANCOUVER, BC - Goldex Resources Corporation (TSX VENTURE: GDX; Frankfurt: WKN-A2AEDT, Ticker: G6T2) ("Goldex" oder das "Unternehmen") das Unternehmen möchte bekannt geben, dass James Ravannack als CEO und Chairman des Unternehmens zurückgetreten ist, um mehr Zeit fuer seine Familie zu haben und sich intensiver um den Oelbetrieb seiner Firma im Golf von Mexico zu konzentrieren. Herr Ravannack bleibt ein aktiver Direktor, der sowohl aktuelle als auch neue Entwicklungen des Unternehmens unterstützt. Herr Ross wird die Position des CEO übernehmen. Der Verwaltungsrat dankt James Ravannack für seine langjährigen Dienste und Leitung des Unternehmens, welches weiterhin eng mit dem Ministerium für Energie und Bergbau in Guatemala zusammenarbeitet, um die Genehmigung für eine Bergbaulizenz zu erhalten.

Als neuer CEO entschied Charles Ross mit den Direktoren und Beratern bestimmte Kriterien für neue Immobilien zu erfüllen. Der Standort und die Geologie zukuenftiger Projekte sind von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen bevorzugt bergbaufreundliche Landesregierungen mit Qualitaetsresourcen - verbunden mit kurzfristigem Produktionspotenzial. Die Projekte sollten idealerweise über Entwicklungspläne, Umweltgenehmigungen, Bergbaulizenzen sowie ueber ein Team vor Ort verfügen, auf dem gebaut werden kann.

Der Verwaltungsrat genehmigte den Entwicklungsplan von Herrn Ross. Das Unternehmen wird in Westafrika, wo einige der größten Goldproduzenten Afrikas ansässig sind, nach Projekten suchen, die die oben genannten Kriterien erfüllen.

CHARLES ROSS, Präsident GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Weitere Informationen finden Sie unter: www.goldex.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsbehörden (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen eine Garantie für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit von diesem Warnhinweis abgedeckt. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, wurden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments vorliegenden Umstände gemacht. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und weist die Pflicht von sich, eine in die Zukunft gerichtete Aussage zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es auf der Grundlage von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder auf sonstige Art und Weise, ausgenommen, das geltende Wertpapierrecht schreibt dies vor. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen widerspiegeln, realistisch sind, gibt es keine Garantie, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf der Wertpapiere dar, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind.

Suite 2300- 1177 West Hastings Street Vancouver British Columbia Kanada V6E 2K3

Telefon: (604) 699-4300

www.goldex.ca

Sprache: Deutsch Unternehmen: Goldex Resources Corporation

2300-1177 W. Hastings Street V6E 2K3 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 669 4300 Fax: +1 604 909 4682 E-Mail: info@goldex.ca Internet: www.goldex.ca ISIN: CA3813663018 WKN: A2AEDT

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt

