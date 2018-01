Auch am letzten Handelstag des Jahres hat der starke Euro die wichtigsten europäischen Aktienmärkte in Schach gehalten. Der Kurs der Gemeinschaftswährung stieg im späten Handel über die Marke von 1,20 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit September. Europaweit am besten verhielten sich die Minenwerte, deren Subindex 0,9% zulegen konnte. Steigende Metallpreise verschafften hier den notwendigen Rückenwind. AstraZeneca profitierte von positiven Analystenstimmen und konnte fast 2,5% dazugewinnen. Insgesamt gesehen war es ein gutes Jahr für europäische Aktien, wenngleich die tatsächliche Performance nicht ganz die mancherorts hochgesteckten Erwartungen erfüllen konnte. Die französische Börse gewann knapp 10,0%...

