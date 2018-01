Die Holding gehört der Industriellen-Familie Reimann. Sie will weiter zukaufen und bemüht sich um Geld von Investoren. An den von JAB aufgelegten Fonds sind unter anderem Staatsfonds und vermögende europäische Familien beteiligt. Interessant sind für JAB Akquisitionen im Kaffee- und Tee-Geschäft sowie bei Kosmetika.



Seit 2015 ist JAB der weltgrößte Kaffee-Konzern, zu ihm gehören unter anderem die Marken Jacobs, Senseo und Tassimo. Die Holding ist außerdem größter Aktionär des US-Kosmetikriesen Coty (Wella Shampoo) und Grundstein der Familie ist der Sagrotan-Anbieter Reckitt Benckiser, an dem man aber sukessive die Beteiligung reduzieren will.



