Der Rohölmarkt zeigt sich von den Unruhen im Iran unbeeindruckt: Am Dienstag sind die Ölpreise nur leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 67,19 US-Dollar.

