Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der britische Ölkonzern BP erwartet zwar in Zukunft positive Auswirkungen der US-Steuerreform auf seine Ergebnisse. Für das abgelaufene Jahr jedoch rechnet das Unternehmen aufgrund der Neubewertung latenter Steuern mit einer Belastung des Nettogewinns von 1,5 Milliarden US-Dollar, die im vierten Quartal gebucht wird. Die Zahlen will BP am 6. Februar vorlegen.

Die Ende 2017 verabschiedete US-Steuerreform sieht eine Absenkung der Körperschaftssteuer auf 21 von 35 Prozent vor. Zahlreiche Unternehmen haben bereits Auswirkungen der neuen Steuersätze auf ihre Ergebnisse gemeldet.

January 02, 2018 02:30 ET (07:30 GMT)

