FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem deutlichen Rücksetzer am Freitagnachmittag startet der DAX-Future am Dienstagmorgen freundlich in den Handel. An der Börse wird die Entwicklung noch mit einiger Skepsis beobachtet, da der weiterhin zur Stärke tendierende Euro als belastend eingestuft wird. Charttechnisch befindet sich der DAX-Future mit 12.936 Punkten im Niemandsland der aktuell laufenden Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 12.800 und 13.200 Punkten.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt am Morgen um 0,7 Prozent auf 12.936 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.940 und das Tagestief bei 12.910 Punkten.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2018 02:36 ET (07:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.