VW wird im Jahr 2018 aller Voraussicht nach mit sechs Millionen produzierten Autos einen neuen Rekord aufstellen. Volkswagen kann und wird sich allerdings nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Im Rahmen der Strategie "Transform2025+" wird der Autobauer zig Milliarden Euro in die Elektromobilität, autonomes Fahren und neue Fahrdienste stecken. Bis 2020 wollen Vorstand Müller und sein 19 SUVs ausrollen. Deren Anteil am gesamten Modellprogramm soll dadurch auf 40 Prozent steigen. SUVs sind der Motor für Wachstum und Profitabilität", sagt VW-Markenchef Herbert Diess. In der zweiten Phase baut VW ab dem Jahr 2020 eine Familie von vollelektrischen Autos auf.Während VW auf die Tube drückt, bekommen andere Autobauer wie Hyundai den harten Wettbewerb zu spüren. Hyundai musste Ziele für 2017 nach unten revidieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...