The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA I0CD XFRA USU44927AM05 ICAHN ENTERPR. 17/22 REGS BD02 BON USD N

CA I0CC XFRA USU44927AN87 ICAHN ENTERPR. 17/24 REGS BD02 BON USD N

CA MBEA XFRA USU6070RAD18 MOBILE MINI 16/24 REGS BD02 BON USD N

CA PARB XFRA USU70109AF74 PARKER-HANNIFIN 17/47REGS BD02 BON USD N

CA REOA XFRA USU7586LAB37 REGIO.HOSP.P.H.16/23 REGS BD02 BON USD N

CA C0TA XFRA XS0893206747 CITIC TL.INTL F.13/25 BD02 BON USD N

CA SVVA XFRA XS1093755194 SEVEN ENERGY FI.14/21REGS BD02 BON USD N

CA FK1A XFRA XS1225365482 FAMOUS KIND INTL 15/18MTN BD02 BON EUR N