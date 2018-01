IRW-PRESS: High Hampton Holdings Corp.: High Hampton rüstet sich für Cannabis Zulassungs-Update in Kalifornien während es sich auf den Erhalt der CUP und den darauffolgenden Anbaubeginn durch CochellaGro vorbereitet

High Hampton Rüstet sich für Cannabis Zulassungs-Update in Kalifornien während es sich auf den Erhalt der CUP und den darauffolgenden Anbaubeginn durch CochellaGro vorbereitet Neue Vorschriften werden in die Projektplanung mit eingebunden da Kalifornien den Freizeitgebrauch von Cannabis legalisiert

High Hampton Holdings Corp. (CSE: HC)(FWB: 0HCN) ("High Hampton" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es sich in einer umfangreichen strategischen Planungsphase befindet, während es den Erhalt der Conditional Use Permit (CUP) für sein 10,8 Morgen großes CoachellaGro Gebiet in der Coachella Anbauzone in Kalifornien erwartet. Mit der Legalisierung des Freizeitgebrauchs von Cannabis in Kalifornien ab dem 1. Januar 2018 führt der Staat neue Lizenzantragsverfahren, Vorschriften und das Track-and-Trace-System im Rahmen der Marihuana Enforcement Tracking Reporting Compliance (METRC) ein.

Obwohl sich High Hampton derzeit nur auf den Anbau und Vertrieb von Cannabis für medizinische Zwecke als Mittel zur Risikoreduzierung seines Projekts und zur Bereitstellung eines höherwertigen Produkts konzentriert, nutzt das Unternehmen die umfassende Erfahrung seines Senior-Management-Teams und seiner strategischen Berater, um die Einhaltung der neuesten gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten, sobald mit dem Anbau begonnen werden kann. Der Fokus des Managements liegt weiterhin darauf, sich auf mögliche Gesetzesänderungen und -aktualisierungen vorzubereiten, während die neuen Vorschriften den kalifornischen Cannabis-Markt verändern.

Ab dem 1. Januar 2018 können nur Unternehmen, die eine vorläufige Lizenz von der Abteilung Manufactured Cannabis Safety Branch (MCSB) des Gesundheitsamts und des Bureau of Cannabis Control ("BCC") erhalten haben, legal operieren und Cannabis für den Freizeitgebrauch verkaufen. Während der Staat den Freizeitgebrauch legalisiert, gibt es immer noch einige lokale Kommunen, die keine Verordnungen etabliert oder erlassen haben, weder für den medizinischen noch für den Freizeitgebrauch. High Hamptons hundertprozentige Tochtergesellschaft CoachellaGro wird ein 10,8 Morgen großes Grundstück in einem geplanten Cannabis-Industriepark in Coachella nutzen, in welchem die Stadt Coachella mittels Verordnung 90 Morgen zur Verfügung stellt, innerhalb derer ein gesetzlicher Rahmen für den Anbau, die Produktion, die Gewinnung und den Transport von Cannabis besteht.

High Hampton CEO David E. Argudo kommentiert:

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Legalisierung von Marihuana für den medizinischen als auch für den Freizeitgebrauch eine große Chance für Cannabisunternehmen in Kalifornien darstellt. High Hampton konzentriert sich auf Cannabis für medizinische Zwecke, während wir uns auf die neuen Vorschriften für den medizinischen und den Freizeitgebrauch zubewegen. Ich bin stolz auf die Erfahrung in unserem Team, welches uns in dieser wichtigen Planungsphase im Rahmen der neuen Vorschriften leitet, und ich bin zuversichtlich, dass wir das Team haben, um alle zukünftigen Compliance-Verpflichtungen innerhalb des sich entwickelnden regulatorischen Rahmens zu erfüllen, wie etwa unsere Pflanzen vom Saatgut bis zum Verkauf (seed-to-sale) innerhalb des zum Einsatz kommenden Track-and-Trace-Systems METRC zu verfolgen.

Über High Hampton

High Hampton ist eine Investmentfirma im Cannabisbereich, die sich auf Opportunitäten in Kalifornien konzentriert. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, CoachellaGro Corp., ist ein kalifornisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines 10,8 Morgen großen Grundstücks konzentriert, das in dem in Planung befindlichen Cannabis-Industriepark in Coachella, Kalifornien, liegt. CoachellaGro befindet sich im Bewerbungsverfahren für eine Conditional Use Permit zur Entwicklung einer Full-Service-Produktionsstätte, um dritte, staatlich-lizenzierte, medizinische Marihuana-Betreiber zu beliefern. Die Stadt Coachella ist progressiv mit der Verabschiedung einer Stadtverordnung, die 90 Morgen bereitstellt, innerhalb derer ein gesetzlicher Rahmen für den Anbau, die Produktion, die Gewinnung und den Transport von Cannabis gegeben sein wird. Der Komplex soll alle notwendigen Dienstleistungen enthalten; Sicherheit, Infrastruktur, Ausrüstung, Arbeitskräfte und qualifiziertes Management, Betriebsmittel und Nebendienstleistungen für einen geschlossenen Produktionsablauf.

Beziehung zur Marihuana Industrie

Kanadische Listings (CSE) bleiben in einwandfreiem Zustand, solange sie Bekanntgebungen bereitstellen, die von den Aufsichtsbehörden mit Recht gefordert werden, und solange sie die geltenden Lizenzierungsbestimmungen sowie den Rechtsrahmen des jeweiligen Staates, in dem sie tätig sind, einhalten. Marihuana ist in bestimmten Bundesstaaten legal; Marihuana bleibt jedoch nach US-amerikanischem Bundesgesetz illegal, und die Haltung zur Durchsetzung des US-Bundesgesetzes gegen Marihuana unterliegt Änderungen. Anleger und Investoren müssen sich darüber im Klaren sein, dass nachteilige Vollziehungsmaßnahmen sich auf ihre Investitionen auswirken können, und dass die Fähigkeit von High Hampton, auf privates oder öffentliches Kapital zuzugreifen, beeinträchtigt werden könnte oder nicht möglich sein könnte, um den laufenden Betrieb zu unterstützen.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung eines der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitpunkt solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Mitteilung zukunftsgerichtete Informationen im Hinblick auf die Absicht der Teilnehmer, die Akquirierung oder bestimmte erwogene Nebengeschäfte abzuschließen. Diese Transaktionen unterliegen einer Reihe von wesentlichen Risiken, und es gibt keine Garantie, dass sie zu den Bedingungen oder innerhalb des Zeitraums der zur Zeit in Betracht gezogen wird oder überhaupt abgeschlossen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen wurden zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht durch entsprechende Wertpapiergesetze erforderlich ist. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die obigen Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsbezogenen Informationen.

Alle hier gemachten Währungsangaben beziehen sich auf kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

