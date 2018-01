Wir haben zum Jahreswechsel einige Fondsmanager nach ihren österreichischen Top-Positionen im vergangenen Jahr und ihre Favoriten für 2018 gefragt. Hier die Antworten von Wolfgang Matejka, Manager des Investmentfonds Mozart One, dessen Schwerpunkt auf österreichischen Aktien liegt. Was war ihre beste Position in 2017? Polytec Was war ihre größte Position in 2017? (auch Austro)Telekom Austria Was sind Ihre Favoriten für 2018? (auch Austro)RBI , Immofinanz , VIG , Telekom Austria, Polytec, Flughafen Wien, AT&S, Strabag und Agrana

