LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP sieht durch die US-Steuerreform zunächst Belastungen auf sich zukommen. BP bezifferte diese in einer Mitteilung vom Dienstag auf rund 1,5 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal. Nähere Details will das Unternehmen mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 6. Februar nennen.

In den USA soll die Steuer für Unternehmen künftig von 35 auf 21 Prozent sinken. Für die Unternehmen bedeutet dies geringere Steuerzahlungen, doch zunächst häufig einmalige Belastungen durch Abschreibungen auf alte, nun weniger wertvolle Steuervorteile. Konkurrent Shell erwartet ebenfalls Belastungen in Milliardenhöhe, Gleiches gilt für Banken wie Goldman Sachs oder Credit Suisse ./nas/men/das

ISIN CH0012138530 GB0007980591 US38141G1040 GB00B03MLX29

AXC0047 2018-01-02/09:26