Düsseldorf - Im Gegensatz zu den noch einmal verbesserten Sentimentwerten in der Eurozone droht der Industrie-PMI in Großbritannien im Dezember schwächer auszufallen als noch im Vormonat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Zwar sei in der ersten "Brexit"-Verhandlungsphase ein ausreichender Fortschritt erzielt worden, sodass fortan mit der EU über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen zueinander diskutiert werden könne.

