Zum Auftakt des Börsenjahres 2018 lassen es Dax-Anleger ruhig angehen. Der deutsche Leitindex startete am Dienstag 0,2 Prozent im Minus bei 12.897 Punkten. "Die Erwartungen vieler Anleger an das Jahr 2018 sind hoch", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Nach sechs positiven Jahren in Serie nimmt das...

