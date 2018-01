Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2030 Dollar und damit so viel wie letztmalig im September vergangenen Jahres. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1993 Dollar festgesetzt. Während der amerikanische Dollar schon in den letzten Tagen des vergangenen Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...