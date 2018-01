München - Der MEAG VermögensAnlage Komfort-Fonds (ISIN DE000A1JJJP7/ WKN A1JJJP) basiert auf einem dynamischen risikokontrollierten Konzept, so die Experten von MEAG.Im Rahmen des dynamischen Konzeptes starte der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung zwischen "Aktien" und "Anleihen". Danach werde monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos werde dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei werde für den Fonds eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 4 und 7 Prozent angestrebt. Ziel des Fonds sei die Erwirtschaftung eines soliden Wertzuwachses durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte.

