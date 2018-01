Hannover - Zum Start in das neue Jahr wurden heute früh aktuelle Zahlen zur Stimmungslage bei den Einkaufsmanagern im chinesischen Verarbeitenden Gewerbe gemeldet, so die Analysten der Nord LB. Berichtsmonat sei der Dezember und das Ergebnis könne sich durchaus sehen lassen. So sei der Caixin PMI Manufacturing auf 51,5 Zähler geklettert, was für den gemeinsam mit Markit ermittelten Indikator immerhin das stärkste Ergebnis seit August 2018 markiere.

