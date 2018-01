SCHANGHAI (Dow Jones)--Am ersten Handelstag des neuen Jahres haben an den ostasiatischen Börsen die positiven Vorzeichen überwogen. Angeführt wurden die Börsen der Region von den Aktienmärkten in Schanghai und Hongkong, wo die Kurse im Schnitt um 1,3 und 1,9 Prozent zulegten. In Hongkong näherte sich der Leitindex HSI bis auf 3,6 Prozent dem Rekordhoch aus dem Jahr 2007. Die chinesischen Märkte profitierten von dem überraschend gut ausgefallenen Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.

Der südkoreanische Leitindex Kospi beendete den Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent, gestützt von der Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea. Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea angeboten, in der kommenden Woche über verschiedene Themen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu sprechen. Zuvor hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un schon Gesprächsbereitschaft signalisiert.

In Sydney ging es unterdessen gegen den Trend um 0,1 Prozent nach unten. Der Tokioter Aktienmarkt bleibt noch bis einschließlich Mittwoch wegen der Feiertage zum neuen Jahr geschlossen. Auch in Neuseeland ruhte der Börsenhandel.

Die meisten schlechten Nachrichten seien eingepreist, erklärte Linus Yip, Aktienstratege bei First Shanghai Securities, die Kursgewinne. Spekulativ orientierte Anleger griffen nun gezielt zu Aktien, die sie für unterbewertet hielten, fügte er hinzu. Das betreffe vor allem Aktien der Technologiebranche.

Erholung im Technologiesektor stützt Börsen

Paradebeispiele dafür waren die in Hongkong gelisteten Aktien von Sunny Optical und AAC Technologies, die im vergangenen Monat ein Drittel ihres Werts eingebüßt hatten und nun um 9,2 und 7,2 Prozent zulegen. In Taiwan verbesserte sich die Aktie von Largan Precision um 5,9 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing stiegen um 1,3 Prozent.

Weiter gesucht war in Hongkong das Indexschwergewicht Tencent, dessen Kurs um 2,8 Prozent vorrückte. Der Börsenwert des Unternehmens hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Aktien chinesischer Banken wurden von der Ankündigung der People's Bank of China vom vergangenen Freitag getragen, vor dem chinesischen Neujahrsfest im Februar die Mindestreserveanforderungen für die heimischen Geldinstitute vorübergehend zu lockern.

In Südkorea wurden vor allem Aktien von Fluggesellschaften gekauft, aber auch die Titel von anderen Unternehmen, die ebenfalls vom Tourismus profitieren. Diese Branchen dürften größte Nutznießer einer Verbesserung der Beziehungen der beiden Koreas sein, sagte der unabhängige Analyst Douglas Kim.

In Australien gehörten die Aktien der Bergbau- und Rohstoffbranche zu den größten Gewinnern, nachdem die Preise für Öl und andere Rohstoffe zugelegt hatten. Für Rio Tinto und BHP Billiton ging es um 0,9 und 0,8 Prozent nach oben. Fortescue Mining stiegen um 1 Prozent. Die Aktien der großen australischen Banken schwächelten dagegen und zogen den Markt in negatives Terrain.

Die Ölpreise legten am Dienstagmorgen weiter zu. Das Barrel der global gehandelten Sorte Brent verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 66,99 Dollar und profitierte dabei von dem schwächeren Dollar. Die jüngste Abwertung des Greenback trieb auch den Goldpreis etwas nach oben. Mit 1.309 Dollar je Feinunze kostet das Edelmetall 0,5 Prozent mehr als am Freitagabend.

Der Euro, der Ende vergangener Woche über 1,20 Dollar gestiegen war, setzte seinen Anstieg fort und ging mit etwa 1,2030 Dollar um. Der Dollar wiederum notierte zur japanischen Währung bei etwa 112,60 Yen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.061,30 -0,06% -0,06% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 07:00 Kospi (Seoul) 2.479,65 +0,49% +0,49% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.349,05 +1,27% +1,24% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 30.493,24 +1,92% 0% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.710,73 +0,64% +0,64% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.428,65 +0,76% n.def. 10:00 KLCI (Malaysia) 1.781,74 -0,84% n.def. 10:00 BSE (Mumbai) 33.792,99 -0,77% -0,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,2035 +0,2% 1,2015 1,1968 +0,2% EUR/JPY 135,49 +0,2% 135,28 134,74 +0,2% EUR/GBP 0,8889 -0,0% 0,8889 0,8864 -0,0% GBP/USD 1,3536 +0,1% 1,3520 1,3503 +0,1% USD/JPY 112,60 +0,0% 112,59 112,59 0% USD/KRW 1067,38 0% 1067,38 1065,93 0% USD/CNY 6,4992 -0,1% 6,5067 6,5114 -0,1% USD/CNH 6,4973 -0,3% 6,5168 6,5185 -0,3% USD/HKD 7,8164 +0,0% 7,8141 7,8148 +0,0% AUD/USD 0,7832 +0,2% 0,7816 0,7806 +0,2% NZD/USD 0,7121 +0,3% 0,7100 0,7111 +0,3% Bitcoin BTC/USD 13.612,66 -0,44 14.392,62 14.782,82 0,00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,52 60,42 +0,2% 0,10 +0,2% Brent/ICE 66,99 66,87 +0,2% 0,12 +0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,07 1.302,86 +0,5% +6,21 +0,5% Silber (Spot) 17,05 16,94 +0,7% +0,11 +0,7% Platin (Spot) 934,35 933,50 +0,1% +0,85 +0,5% Kupfer-Future 3,26 3,29 -0,8% -0,03 -0,8% ===

