Im Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff gibt es neue Entwicklungen: Nun werden auch Bilanzen aus dem Jahr 2015 geprüft. Das Bekanntwerden von Unregelmäßigkeiten hatte den Möbelkonzern in eine Krise gestürzt.

Der Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff weitet sich aus. Nun stehen auch Bilanzen von Gesellschaften aus dem Jahr 2015 auf dem Prüfstand und müssen angepasst werden, wie das Unternehmen am Dienstag am niederländischen Sitz in Stellenbosch mitteilte. Grund sei unter anderem, dass die Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung auch das Eigentum bestimmter europäischer Töchter bis zum 1. April 2016 betreffe. Die Bilanzen von zwei Beteiligungsgesellschaften aus den Jahren 2015 und 2016 seien daher ...

