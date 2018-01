In Winnenden im baden-württembergischen Rems-Murr-Kreis ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Eine Nachbarin hatte die Rettungskräfte kurz vor 5 Uhr über das Feuer in dem mehrstöckigen Wohnhaus informiert, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Feststellungen hatte das Feuer im Erdgeschoss begonnen. Die Feuerwehr, die mit 57 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen ausrückte, konnte den Brand löschen. Bei dem Toten, der in der Wohnung gefunden wurde, handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 59-jährigen Bewohner der Brandwohnung, so die Beamten weiter. Ein Anwohner, der nach der Entdeckung des Brandes dem Opfer zur Hilfe eilen wollte, zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.