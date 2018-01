Zürich (awp) - Big Pharma steckt in der Klemme: Wie aus einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, schrumpfen die Renditen aus Forschung und Entwicklung weiter. So werde aktuell für die grössten Pharmakonzerne weltweit eine Kapitalrendite (Return on Investment, ROI) der F&E von 3,2% erwartet - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...