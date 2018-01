Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Minus sind die Börsen in Europa in das neue Jahr gestartet. Gleich in den ersten Handelsminuten setzten die Verkäufe ein. Schwach tendieren die Automobilwerte, die besonders von der Euro-Stärke belastet werden. Die Gemeinschaftswährung nähert sich mit 1,2045 Dollar einem Zweieinhalb-Jahreshoch. Der Sektor-Index der Automobilwerte stellt europaweit mit einem Abschlag von 1,7 Prozent den größten Verlierer.

Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,3 Prozent bei 3.492 Punkten im Minus. Zu den Gewinnern gehört zum einen die Börse in Madrid, die gegen den Trend um 0,4 Prozent zulegt. Gegen den Trend legt zudem der Sektor der Ölwerte um 0,1 Prozent zu, nachdem die Preise für das schwarze Gold am Terminmarkt weiter steigen. So kostet dort ein Barrel der Sorte Brent am Morgen 67,18 Dollar, ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber Freitag.

Der DAX verliert 0,7 Prozent auf 12.825 Punkte. Charttechnisch handelt der deutsche Benchmark-Index damit weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung zwischen 12.800 und 13.200 Punkten, in der er sich seit Mitte November befindet. Im Tagestief notierte der Index allerdings bereits bei 11.792 Punkten. An der Börse wird daher auf die untere Begrenzung der Seitwärtsspanne geschaut, die per Schlusskurs nicht unterschritten werden sollte. In der Schweiz bleibt die Börse wegen des Berchtoldstags geschlossen.

Lufthansa fliegt von Empfehlungsliste

Die Aktie der Lufthansa stellt mit einem Abschlag von 3,3 Prozent den größten DAX-Verlierer im noch jungen Jahr. Zum einen belastet, dass die Analysten von Davy die Aktie von ihrer Kaufliste für 2018 genommen haben. Zum anderen hatte sich der Wert im Vorjahr mehr als verdoppelt. Die guten Nachrichten sind nach Aussage eines Marktteilnehmers bereits eingepreist, leicht belastend dürfte sich mittelfristig der steigende Ölpreis auf die Marge auswirken. Daher würden nun Gewinne mitgenommen.

Die geplante Fusion zwischen Bayer und Monsanto scheint noch nicht in trockenen Tüchern. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, hält es für möglich, dass die EU-Kommission den Bayer-Monsanto-Deal verbietet. Immerhin handelt es um zwei große Unternehmen auf einem sehr komplexen Markt, in dem es um sehr viele verschiedene Pflanzenschutzmittel und Saatgut-Angebote geht. Durch die Übernahme von Monsanto durch Bayer soll der größte Anbieter von Pestiziden und Saatgut weltweit entstehen. Spannend wird es zudem am Donnerstag, wenn Monsanto ihre Zahlen vorlegt. Bayer geben mit dem Markt um 0,8 Prozent nach.

Wachstum in China überzeugt

Positive Nachrichten gab es am Morgen aus China. Während der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wie erwartet ausfiel, überzeugte der Caixin-Index. "Das Umfeld in der verarbeitenden Industrie hat sich im Dezember verbessert", erklärt Zhengsheng Zhong, Ökonom bei CEBM Group. Damit verstärke sich die Einschätzung, dass sich das Wirtschaftswachstum 2017 stabilisiert habe. Für den Dienstleistungssektor stieg der chinesische Einkaufsmanagerindex im Dezember auf 55,0 von 54,8 im November.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.487,34 -0,47 -16,62 -0,47 Stoxx-50 3.166,16 -0,37 -11,68 -0,37 DAX 12.815,00 -0,79 -102,64 -0,79 MDAX 26.061,32 -0,53 -139,45 -0,53 TecDAX 2.523,32 -0,23 -5,72 -0,23 SDAX 11.842,68 -0,37 -44,17 -0,37 FTSE 7.659,85 -0,36 -27,92 -0,36 CAC 5.283,16 -0,55 -29,39 -0,55 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.46 Uhr Do, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,2049 +0,20% 1,2024 1,1952 +0,3% EUR/JPY 135,40 -0,08% 135,51 134,66 +0,1% EUR/CHF 1,1720 +0,09% 1,1709 1,1694 +0,1% EUR/GBP 0,8887 -0,07% 0,8893 1,1264 -0,0% USD/JPY 112,39 -0,27% 112,69 112,67 -0,2% GBP/USD 1,3561 +0,30% 1,3521 1,3463 +0,4% Bitcoin BTC/USD 13.679,81 +0,05% 13.423,19 15.097,83 -4,76 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,50 60,42 +0,1% 0,08 +0,1% Brent/ICE 66,85 66,87 -0,0% -0,02 +0,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,61 1.302,86 +0,6% +7,75 +0,6% Silber (Spot) 17,07 16,94 +0,8% +0,13 +0,8% Platin (Spot) 936,00 933,50 +0,3% +2,50 +0,7% Kupfer-Future 3,28 3,29 -0,2% -0,01 -0,2% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2018 04:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.