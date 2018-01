Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) notierte am Freitag morgen im Bereich der 2.687/2.689 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe sich bereits am Vormittag weiter nach Norden schieben können. Mit Aufnahme des offiziellen Handels habe er sein TH markiert und von hier aus zunächst leicht, zum Handelsende hin aber stärker nachgegeben und sei unter die 2.670 Punkte gerutscht.

