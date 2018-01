In Jordanien wurde die größte Solaranlage, die je in einem Flüchtlingslager gebaut wurde, in Betrieb genommen. Sie versorgt 80.000 syrische Flüchtlinge, die im Flüchtlingscamp Za'atari in Jordanien leben, mit sauberer und dringend benötigter zusätzlicher Energie. Die PV-Anlage mit einer installierten Kapazität von 12,9 MWp wurde von Belectric Gulf, einem Joint Venture aus Algihaz Holding and Belectric ...

