Frankfurt - Rohstoffe entwickelten sich im November uneinheitlich, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Während der Energiesektor weitere Zuwächse verbucht habe, hätten vor allem die Preise von Industriemetallen nachgegeben. Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar hätten sich Rohstoffe mit einem leichten Plus von lediglich 0,1 Prozent nahezu unverändert gezeigt.

