Im zweiten Jahr nach der Dieselaffäre dürfte sich der VW-Konzern erneut die Krone der Autowelt gesichert haben. Volkswagen war 2017 wohl wieder größter Autohersteller der Welt. Was hinter dem Erfolg steckt.

Weltmeister zu werden, ist schon schwer genug. Seinen Titel dann noch zu verteidigen, ist meist noch schwerer. Aber genau das dürfte dem Wolfsburger Volkswagen-Konzern im vergangenen Jahr gelungen sein. 2016 hatte es Volkswagen zum ersten Mal geschafft, zum größten Autohersteller der Welt aufzusteigen. 10,3 Millionen Fahrzeuge hatten die Wolfsburger am Ende verkauft, gute 100.000 mehr als die Dauerrivalen Toyota und General Motors (GM).

Die Bücher für 2017 sind zwar inzwischen geschlossen. Doch die tatsächlichen Verkaufsergebnisse für das gerade beendete Jahr müssen nach den Feiertagen überall noch einmal nachgezählt werden. Auch wenn die letzten Dezembertage noch fehlen, so scheint das Ergebnis ziemlich eindeutig.

Das zweite Jahr in Folge dürfte sich der VW-Konzern wieder an die Spitze gesetzt haben. Mindestens 10,5 Millionen verkaufte Autos werden es am Ende sein, wieder hat Volkswagen die Konkurrenten Toyota und GM auf Distanz gehalten. Wenn sich die Verkaufsergebnisse im Dezember besser als erwartet entwickelt haben, könnten es bei VW am Ende sogar 10,6 Millionen Fahrzeuge sein.

Wie schon vor einem Jahr konnte der VW-Konzern die Folgen der Dieselaffäre scheinbar mühelos abschütteln. Sogar in den USA, wo der Abgasskandal seinen Anfang genommen hat, geht es für die Wolfsburger inzwischen wieder recht deutlich nach oben. Nur auf dem Heimatmarkt in Deutschland ist die Skepsis der Kunden wegen des Dieselskandals weiter groß. Bis Ende November lagen die Verkaufszahlen im Jahresvergleich in Deutschland noch leicht im Minus. Die im Sommer eingeführte Wechselprämie für alte Diesel, die nichts anderes ist als eine zusätzliche Verkaufshilfe für Neuwagen, könnte VW aber auch auf dem deutschen Markt im Dezember so gerade eben aus dem roten Bereich herausgeholt haben.

Dass Volkswagen wieder auf dem ersten Platz als weltgrößter Automobilhersteller gelandet sein dürfte, ist noch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Konzernchef Matthias Müller hatte schon bald nach seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren angekündigt, dass rein quantitative Absatzziele unter seiner Führung nichts mehr zu suchen hätten. "Volumen- oder Umsatzgrößen geben wir nicht vor. Größe ist kein Selbstzweck", hatte Müller gesagt. Der amtierende Konzernchef setzte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...