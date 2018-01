FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES GVC HOLDING WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1066 PENCE - BERNSTEIN CUTS RBS TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 450 PENCE - BP IN LONDON WIDELY UNCHANGED - Q4-CHARGES FROM U.S. TAX CHANGES - BT GROUP +1.29% IN LONDON - MERRILL UPGRADED TO 'BUY' - DAVY RAISES EASYJET TO 'CONVICTION CALL LIST 2018' - 'OUTPERFORM' - DAVY RAISES KINGFISHER TO 'CONVICTION CALL LIST 2018' - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CARPETRIGHT TO 'HOLD' ('BUY') - DEUTSCHE BANK RAISES ASOS TO 'BUY' ('HOLD') - IAG IN LONDON +1.35% - TAKOVER OF NIKI, MERRILL UPGRADES TO 'BUY' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2200 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MERRILL LYNCH RAISES BT GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - MERRILL LYNCH RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - MERRILL LYNCH RAISES IAG PENCE TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - RECKITT BENCKISER -0.32% - REIMANN-FAMILY CONTINUES TO TRIM STAKE



