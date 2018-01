Bei Deutschlands wichtigsten Handelspartnern geht es 2018 ökonomisch voran. Doch die Risiken werden größer.

Das ist keine gute Nachricht für die Exportnation Deutschland: Einer aktuellen Studie des Kreditversicherers Euler Hermes zufolge dürfte das globale Handelsvolumen 2018 nur noch um 3,9 Prozent zulegen, das sind 0,4 Punkte weniger als 2017. In der Vorkrisenzeit, zwischen 2003 bis 2007, war das Welthandelsvolumen pro Jahr noch um durchschnittlich acht Prozent gestiegen.

Wie stark ist Deutschland vom verlangsamten Wachstum betroffen? Wie läuft die Wirtschaft in besonders wichtigen Handelspartnerländern - und welche (wirtschafts-) politischen Herausforderungen stehen dort 2018 an? Ein Überblick.

USA - Aufwärts mit und trotz Trump

Ethan Harris ist so optimistisch für das kommende Jahr, dass es ihm selbst unheimlich vorkommt. "Wir sind so bullish, dass wir langfristig bearish sein müssen", unkt der Chefvolkswirt der Bank of America. Er weiß: Ewig kann der Aufschwung in den USA nicht anhalten, es droht eine Überhitzung, womöglich der große Knall - aber sicher nicht in den kommenden 12 bis 18 Monaten. Im Gegenteil, die US-Wirtschaft dürfte 2018 erneut kräftig wachsen. Die Bank of America prognostiziert ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,4 Prozent, die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem Plus von 2,5 Prozent, der IWF geht von 2,3 Prozent aus. Und da sind potenzielle Konjunkturimpulse durch die von Präsident Donald Trump avisierten Steuersenkungen noch nicht eingerechnet. Sollte die Reform kommen wie geplant, könnte das BIP 2018 noch einmal 0,3 bis 0,4 Punkte zulegen, schätzen Ökonomen. Gleichzeitig dürfte sich die auf 4,1 Prozent gesunkene Arbeitslosenquote weiter verringern und niedrige Traumwerte wie zuletzt vor fast 50 Jahren erreichen. Was die Inflationsrate anbelangt, so sagen Experten einen Anstieg von 1,8 auf 2,0 Prozent voraus.

"Die US-Wirtschaft ist in einem robusten Zustand. Kleine und mittelständische Unternehmen machen ebenso gute Gewinne wie die Konzerne", resümiert Harris. Deswegen brauche es eigentlich auch keinen Stimulus, keine Steuerreform. Harris Sorge: Überhitzt die Wirtschaft, muss die US-Notenbank Fed reagieren - und möglicherweise die Zinsen stärker nach oben schrauben als geplant. Derzeit werden für 2018 drei moderate Zinsschritte erwartet.

Schlagen die Währungshüter einen Kurs der Strenge ein, könnte dies Wirtschaft und Finanzmärkte verunsichern. Auch eskalierende Konflikte im Nahen Osten oder Korea oder eine protektionistische Handelspolitik der USA könnten den Aufschwung bremsen. "Die US-Wirtschaft hat die politischen Nachrichten in diesem Jahr gut ausgeblendet. Hoffentlich läuft es 2018 ähnlich", sagt Harris.

Was die Nachhaltigkeit des Aufschwungs untergräbt, sind aber auch ungelöste strukturelle Probleme. Die Brücken, Straßen und Schulen sind zum Teil in einem jämmerlichen Zustand. Hinzu kommt der eskalierende Fachkräftemangel. Viele US-Firmen können offene Stellen nicht besetzen, da es an geeigneten Kandidaten fehlt. Zwar hatte Präsident Trump angekündigt, die Aus- und Weiterbildung zu fördern. Doch den Worten sind bislang keine Taten gefolgt.

Dabei zahlen sich "Investitionen in Bildung im Aufschwung wie im Abschwung aus", sagt Ökonom Harris. Brummt die Konjunktur, könne die Produktion nur mit ausreichenden Fachkräften ausgeweitet werden. Im Abschwung wiederum hätten gut qualifizierte Arbeitnehmer bessere Chancen, ihren Job zu behalten oder einen neuen zu finden. "Wir brauchen einen Pool an top ausgebildeten Arbeitskräften", sagt Harris. Davon sind die USA weit entfernt. Von einem Ende des Aufschwungs aber auch (noch).

China - Angeheizter Boom, Stillstand bei Reformen

Dreieinhalb Stunden dozierte Chinas Präsident Xi Jinping im Oktober auf dem Parteitag der Kommunistischen Partei über die ...

