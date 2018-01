2017 geht als erfolgreiches Börsenjahr in die Geschichtsbücher ein, so konnte der Dax per Saldo um 12,5% gewinnen und am 03. November ein neues Allzeit-Hoch (13.478,90 Punkte) markieren. Der MDax legte um 18,1% zu (All-Time-High am 30. November bei 27.026,80 Zählern), während sich der TecDax sogar um 39,6% nach oben schraubte (Allzeit-Hoch: 06. November bei 2591,96 Punkten). Dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...